6. August 2019, 10:32 Uhr Unfall Frau erleidet Stromschlag, weil sie auf einem Waggon für ein Foto posiert

Der Ort des Unfalls: Am Münchner Südbahnhof kam die Frau der Oberleitung zu nahe.

Die Frau stieg am Montagabend am Rangierbahnhof München-Süd für ein Foto auf einen Waggon. Dabei erlitt sie einen Stromschlag.

Die 20-Jährige wurde mit Verbrennungen zweiten und dritten Grades in eine Klinik gebracht.

Beim Posieren für ein Foto auf einem abgestellten Waggon hat eine 20-Jährige in München einen Stromschlag erlitten und sich schwer verletzt. Durch den Stromüberschlag sei die Frau auf den Boden geschleudert worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Frau hatte am Montagabend unerlaubt das Gelände des Rangierbahnhofs München-Süd betreten und war auf den Waggon geklettert. Beim Aufrichten kam sie der Oberleitung so nahe, dass es zu einem Stromüberschlag kam. Ihr 22-jähriger Begleiter verständigte den Rettungsdienst. Die Frau wurde mit Verbrennungen zweiten und dritten Grades in eine Klinik gebracht. Der Mann erlitt einen Schock.