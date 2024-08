Mehr als zehn Streifen, also gut 20 Polizeibeamte, waren notwendig, um einen Mann zu bändigen, der in der Nacht zum Donnerstag in Neuhadern randaliert hat. Kurz vor Mitternacht verständigten Anwohner den Notruf: Ein Mann beschädige mit einem spitzen Gegenstand parkende Autos. Als die erste Streife eintraf, griff der Mann sie sofort an. Einem der Beamten schlug er mit einer Tüte, in der sich ein Glas befand, ins Gesicht, der Polizist erlitt dadurch einen Jochbeinbruch.