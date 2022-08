Rammstein-Konzert an Silvester in München

Kommentar von Andreas Schubert

Rammstein will ein Konzert geben, vor 145 000 Zuschauern, mitten in München. Die Band, die wegen ihrer martialischen Auftritte und tendenziell sexistischen Texte ohnehin umstritten ist, sorgt in der Stadt gerade für leidenschaftliche Diskussionen. Diesmal geht es nicht darum, wie geschmackvoll Textzeilen wie "Schnaps im Kopf, du holde Braut // Steck Bratwurst in dein Sauerkraut" sind. Es geht alleine darum, ob es verantwortbar ist, ausgerechnet in der Silvesternacht auf der Theresienwiese ein Konzert von bisher in München nie dagewesenen Dimensionen zu erlauben.