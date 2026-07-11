Ein 26 Jahre alter Mann ist am Freitagabend nach einem schweren Unfall auf dem Mittleren Ring in München gestorben. Nach Polizeiangaben touchierte ein Mann in seinem Kia das Heck eines anderen Autos an der Chiemgaustraße unweit des Autobahnendes der A 8. Auf der Höhe Innsbrucker Ring/Ottobrunner Straße sei der 47-Jährige auf ein weiteres Auto aufgefahren. Das kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Lichtmast, wie eine Sprecherin am Samstag sagte.

Der 27 Jahre alte Fahrer sei schwer verletzt in eine Klinik gebracht worden, schwebte aber nicht in Lebensgefahr. Sein 26-jähriger Beifahrer sei so schwer verletzt worden, dass er an der Unfallstelle reanimiert werden musste. Er starb später im Krankenhaus. Der Unfallfahrer rammte noch ein weiteres Auto, berichtete die Sprecherin. Sowohl er als auch die Fahrer der anderen touchierten Autos seien verletzt worden.

Der Mittlere Ring musste den Angaben zufolge für mehrere Stunden gesperrt werden, ein massiver Rückstau bildete sich. Die Polizei ermittelt gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher.