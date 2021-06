Eine 59-jährige Radfahrerin ist in eine drei Meter tiefe Baugrube gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, war sie am Donnerstag in Ramersdorf unterwegs. Demnach fuhr sie mit einem 71-jährigen Begleiter wohl zunächst auf dem linken Radweg an der Balanstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Um auf den rechten Radweg zu wechseln, überquerte sie eine Baustellenbrücke. Obwohl diese mit einem Geländer gesichert ist, fiel die Frau aus bislang unbekannten Gründen in den darunterliegenden Graben. Bei dem Sturz zog sie sich ein Schädel-Hirn-Trauma zu und brach sich mehrere Wirbel. Die Polizei musste die Balanstraße für etwa eine Stunde sperren.