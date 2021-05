Unfall in Ramersdorf

Eine Putzfrau hat mit ihrem BMW einen radelnden Polizisten umgefahren und anschließend Fahrerflucht begangen. Die 30-Jährige wollte am Mittwoch in Ramersdorf gegen 7.40 Uhr von der Wollanistraße nach rechts in die Rosenheimer Straße einbiegen. Dabei übersah sie wohl den 39-jährigen Beamten, der auf dem Radweg stadteinwärts fuhr. Er wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte dann auf die Straße.

Die Fahrerin stieg aus und sprach den Mann an, der keine Uniform trug und nicht im Dienst war. Als der ankündigte, die Polizei zu verständigen, stieg sie wieder ein und fuhr davon. Erst einige Zeit später besann sie sich eines Besseren und kehrte an die Unfallstelle zurück.

Sie wurde wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Der Polizeibeamte hatte Glück: Er trug von dem Sturz nur Prellungen und Schürfwunden davon.