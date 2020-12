Ein dem Aussehen nach etwa 25 Jahre alter Mann hat am Montag eine 76 Jahre alte Seniorin in ihrer Wohnung in Ramersdorf beraubt. Die Dame hatte einen Lieferdienst erwartet und bereitwillig geöffnet, als es gegen 11 Uhr an der Tür klingelte. Sie ließ den Unbekannten in ihre Wohnung und gab ihm 37 Euro, die sie bereitgelegt hatte. Der Unbekannte brachte allerdings weder Getränke im Gegenzug, noch war er mit der Summe zufrieden. Stattdessen bedrohte er die Seniorin, die ihm schließlich mehrere Hundert Euro aushändigte. Der Mann nahm das Geld und verschwand. Die 76-Jährige verständigte die Polizei, eine Fahndung blieb aber ohne Erfolg. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen in der Melusinenstraße etwas aufgefallen ist.