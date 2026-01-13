Eine 26-Jährige soll in Ramersdorf während eines Streits damit gedroht haben, ihre Mutter zu töten. Sie habe ihre Mutter am Montagabend mit einem Messer bedroht und unter anderem Stichbewegungen in Richtung des Halses der 63-Jährigen gemacht, teilte die Polizei mit. Der 63 Jahre alte Vater habe eine Anzeige bei der Polizei erstattet.

Aufgrund seiner Schilderungen kamen zahlreiche Polizeikräfte zur Wohnung, in der die Tochter zusammen mit ihren Eltern lebt. Laut Polizei waren die Eltern zu dem Zeitpunkt schon unverletzt aus der Wohnung geflüchtet. Die 26-Jährige blieb in der Wohnung und wurde von den Einsatzkräften unverletzt gesichert. Wegen ihres psychisch auffälligen Verhaltens wurde sie in eine Klinik zur psychiatrischen Behandlung gebracht. Es wird ermittelt.