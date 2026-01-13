Zum Hauptinhalt springen

Ramersdorf26-Jährige soll Mutter mit Messer bedroht haben

Die Polizei traf die 26-Jährige in der Wohnung an (Symbolfoto).
Die Polizei traf die 26-Jährige in der Wohnung an (Symbolfoto). (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Der 63 Jahre alte Vater rief die Polizei. Zahlreiche Einsatzkräfte fuhren zur Wohnung der Familie.

Eine 26-Jährige soll in Ramersdorf während eines Streits damit gedroht haben, ihre Mutter zu töten. Sie habe ihre Mutter am Montagabend mit einem Messer bedroht und unter anderem Stichbewegungen in Richtung des Halses der 63-Jährigen gemacht, teilte die Polizei mit. Der 63 Jahre alte Vater habe eine Anzeige bei der Polizei erstattet.

Aufgrund seiner Schilderungen kamen zahlreiche Polizeikräfte zur Wohnung, in der die Tochter zusammen mit ihren Eltern lebt. Laut Polizei waren die Eltern zu dem Zeitpunkt schon unverletzt aus der Wohnung geflüchtet. Die 26-Jährige blieb in der Wohnung und wurde von den Einsatzkräften unverletzt gesichert. Wegen ihres psychisch auffälligen Verhaltens wurde sie in eine Klinik zur psychiatrischen Behandlung gebracht. Es wird ermittelt.

© SZ/dpa - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Giesing
:Spektakuläre Architektur für einen Unort Münchens

Das Erscheinungsbild des Candidplatzes soll sich durch zwei große Bauprojekte grundlegend ändern. Ein privater Investor plant Ungewöhnliches.

SZ PlusVon Sebastian Krass

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite