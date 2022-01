Auf der Autobahn will die Polizei den Jugendlichen wegen eines defekten Auspuffs anhalten. Da beschleunigt er und kollidiert in einer Grünanlage mit einer Wäschespinne.

Am Montag sind die Polizeiunterlagen eines 17 Jahre alten Münchners um einige Seiten dicker geworden: Der unter anderem wegen Gewalt- und Einbruchsdelikten bereits bekannte Teenager wurde nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt, nachdem er in Ramersdorf einen Porsche Cayenne an den Metallpfosten einer Wäschespinne gesetzt hatte. Den Wagen hatte der 43 Jahre alte Vater des Buben zudem am gleichen Tag als gestohlen gemeldet.

Einer Polizeistreife war der Porsche kurz nach 17 Uhr auf der Autobahn A 8 wegen eines defekten Auspuffs aufgefallen. Als die Beamten dem Fahrer Zeichen zum Anhalten gaben, beschleunigte dieser und flüchtete in Richtung Ständlerstraße. Dort kollidierte der Wagen in einer Grünanlage mit der Wäschespinne. Der Fahrer flüchtete zunächst zu Fuß.