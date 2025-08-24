Zu einem Familienstreit mit unklarer Ausgangslage musste die Polizei mit mehreren Streifenwagen am frühen Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr nach Ramersdorf-Perlach ausrücken. Erste Ermittlungen ergaben, dass ein 19-Jähriger einen 40-jährigen Angehörigen nach einem Streit in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer bedroht hatte.

Der 40-Jährige konnte dem 19-Jährigen das Messer abnehmen und ihn fixieren. Dabei biss ihm der 19-Jährige in den Oberarm und flüchtete aus der Wohnung, wobei er offenbar den Glaseinsatz einer Tür zerschlug. Die Beamten trafen ihn mit leichten Schnittverletzungen im Innenhof des Wohnhauses an.

Aufgrund seines gefährdenden Verhaltens und seines psychologischen Ausnahmezustands wurde er in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Der 19-Jährige, der laut Polizei schon öfter psychisch auffällig war, wurde zudem wegen Körperverletzungsdelikten und Bedrohung angezeigt.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. In welcher verwandtschaftlichen Beziehung die beiden Männer genau stehen, teilt die Polizei auf Nachfrage nicht mit.