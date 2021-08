Von Sebastian Krass, Ramersdorf

Wenn vom Erdbeerfeld die Rede ist, denkt man gewöhnlich an den Westen der Stadt, wo über die Bebauung eines Grünzugs dieses Namens erbittert gestritten wird. Aber auch im Osten gibt es ein Erdbeerfeld. Wo es an die Ottobrunner Straße grenzt, wird in den nächsten Jahren ein neuer Gebäudekomplex mit 112 Wohnungen entstehen - und zwar mit einer Architektur, die bei der Stadt auf Wohlwollen stößt. "Ein angenehmes und schönes Wohnbauprojekt" sieht Daniel Fügenschuh, Architekt aus Innsbruck, in der Planung. Seine Münchner Kollegin Ruth Berktold findet die "Grundrisse der Wohnungen und die Landschaftsplanung extrem gelungen". Manfred Kovatsch, ebenfalls Architekt aus München, nennt "die gesamte Gebäudekonfiguration sehr spannend, und die Fassaden erinnern mich an eine Zeit, als sehr gute Wohnbauten entstanden sind". Ihr Urteil gaben die drei Fachleute in der jüngsten Sitzung der Stadtgestaltungskommission ab, die Stadtrat und Verwaltung zu relevanten Bauprojekten berät.

Das Bauvorhaben entsteht auf einem bisher unbebauten Areal, das sich von der Ottobrunner Straße bis zum Wolf-Huber-Weg erstreckt. Seit Jahren hat der Bezirksausschuss (BA) Ramersdorf-Perlach gefordert, dass die Stadt für das Gebiet einen zusammenhängenden Bebauungsplan erstellt. Dazu kam es bis heute nicht - weil die Grundstückseigentümer nicht zur gemeinsamen Mitwirkung zu bewegen gewesen seien, wie das Planungsreferat beteuert. Das Grundstück, um das es nun geht, liegt an der Ottobrunner Straße/Ecke Diakon-Kerolt-Weg, also südlich des NH-Hotels und nördlich einer 2018 fertig gestellten Wohnanlage. Seit Generationen gehört es der aus Perlach stammenden Familie Reischl, heute vertreten durch drei Brüder. Der älteste von ihnen, Benno Reischl aus Poing, sagte in der Sitzung: "Als der Planungsprozess begann, wussten wir nicht, dass es die Stadtgestaltungskommission gibt und was die macht. Wir waren überrascht, dass wir das Vorhaben nun vor so einer hochrangigen Architektenriege präsentieren dürfen." Den Wunsch, das Projekt in die Kommission zu geben, hatte der BA geäußert, wegen der Fassaden und der Höhenentwicklung. Reischl betonte, dass seine Familie Mietwohnungen errichten und den Komplex langfristig im Bestand halten wolle. "In dem Haus sollen einigermaßen zufriedene Mieter wohnen, und es soll so sein, dass wir selbst einziehen würden." Die Reischls sind nicht verpflichtet, geförderte Wohnungen zu bauen. Aber sie wollen "vernünftige marktübliche Mieten" aufrufen, wie Benno Reischl sagt. Als Richtmarke nennt er 18 Euro pro Quadratmeter.

Mit der Planung wurden das Architekturbüro Händel Junghans und Studio B Landschaftsarchitektur beauftragt, beide aus München. Man wolle bei der Fassade stark mit Kontrasten zwischen Hell und Dunkel arbeiten, erläuterte Architekt Sebastian Händel. Besonders ins Auge stechen der blaue Anstrich im Erdgeschoss, der sich teilweise weiter nach oben erstreckt, und der gelbe Sonnenschutz an den Fenstern. Die Bebauung, die sich von oben betrachtet wie ein Wurm um den Innenhof windet, soll im Süden viergeschossig und an der Ecke zum Diakon-Kerolt-Weg sechsgeschossig werden, um dort "den Straßenraum zu markieren", wie Händel sagte. Zudem betonte er, dass man den Komplex so geplant habe, dass Rettungskräfte alle Wohnungen von außen erreichen könnten. Das schaffe die Möglichkeit, im Hof "mit Bodenmodellierung zu arbeiten", so Händel, also auch mit kleinen Hügelchen. Landschaftsarchitektin Elke Berger ergänzte, dass man "der sehr rigiden Fassade mit einem weich gehaltenen Hof" begegnen wolle. Zudem ist vorgesehen, die Dächer großteils mit Gärten zur gemeinsamen Nutzung zu versehen.

Eine kritische Nachfrage gab es vom Berliner Architekten Piero Bruno. Er wollte wissen, ob man darauf verzichten könne, das Haus mit einem Wärmedämmverbundsystem zu verkleiden, das der Fassade stets eine gewisse Gleichförmigkeit gibt. Das gehe leider nicht, erklärte Händel. Man wolle das Haus nach dem Effizienzstandard KfW 55 errichten, der Fördergelder verspricht. "Und den Standard kriegen wir mit Dämmziegeln nicht hin."

Die Stadtgestaltungskommission nahm das Projekt mit Zustimmung zur Kenntnis. Wenn es mit der Baugenehmigung schnell geht, könnte der Baubeginn noch 2021 erfolgen. Mit der Fertigstellung rechnet Bauherr Reischl in etwa drei Jahren.