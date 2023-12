Von Susi Wimmer

So eine Gerichtsverhandlung kann oftmals ein Spiegel der Zeit sein. In diesem Fall würde der Prozess ein oberflächliches Volk zutage fördern, das Schönheit um jeden Preis erlangen will: makelloser Teint, faltenfreies Gesicht, volle Lippen. Im Beauty-Salon von Anica P. allerdings riskierten die Kundinnen buchstäblich eine dicke Lippe. Denn die Kosmetikerin spritzte ohne die erforderliche Ausbildung und Bevollmächtigung den Damen im Keller ihres Ladens Botox und Hyaluron ins Gesicht. Was nicht bei allen Kundinnen so glatt lief, und die Betreiberin nun vor Gericht brachte.