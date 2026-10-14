Einfach hereinkommen und Platz nehmen: Im Café Schauburg Labor muss niemand etwas bestellen, um bleiben zu dürfen; Wasser, Tee und Wlan stehen kostenlos zur Verfügung. Wer Hausaufgaben machen, im Home-Office arbeiten oder sich mit anderen treffen möchte, kann das hier tun, ohne für seinen Aufenthalt bezahlen zu müssen. Leiter Mohamad Kord spricht von einem sogenannten dritten Ort: Das Café soll einen Platz neben Zuhause, Schule oder Arbeit bieten, an dem Menschen zusammenkommen können. Über ein ungewöhnliches Konzept, bei dem alles kann und nichts muss.

Das Café befindet sich an der Rosenheimer Straße 192, keine 300 Meter entfernt vom Karl-Preis-Platz. Auf dem Gehweg stehen hier grüne Metallstühle an bunten Tischen. Auch drinnen lädt das Café zum Verweilen ein: Viele Pflanzen und ein großer Teppich machen den Innenraum gemütlich. Die an den hohen Decken hängenden Poster der Schauburg-Inszenierungen verraten zudem, welcher Träger diesen Ort betreibt: die Schauburg, das Theater für junge Menschen in München.

Die eröffnete 2024 einen zweiten Standort in Ramersdorf. Im Mai 2025 kam dann das Café Schauburg Labor hinzu. Für Kord verbindet es zwei Bereiche, die ihn schon länger umtreiben: Er stammt aus einer Gastrofamilie und hat Sozialwissenschaften studiert. Bevor er die Leitung des Cafés übernahm, koordinierte er fünf Jahre lang die ehrenamtlichen Mitarbeiter an der Schauburg. Das Café sei für ihn eine „total schöne Mischung“ aus beiden Welten.

Wer etwas bestellen möchte, findet auf der kleinen Karte Herzhaftes und Süßes.

Foto: Florian Peljak Foto: Florian Peljak Der Meze-Teller (8,90 Euro) kommt mit Fladenbrot, Oliven und vier Dips, darunter Hummus, Baba Ghanoush und Muhammara, eine Creme aus gerösteter Paprika und Walnüssen.

Für den kleineren Hunger gibt es etwa ein Halloumi-Sandwich (4,90 Euro).

Foto: Florian Peljak Foto: Florian Peljak Nussecken kosten 2,30 Euro, Kuchen je nach Sorte zwischen 3,40 und 3,80 Euro.

Dazu passen beispielsweise ein Cappuccino (3,20 Euro) oder eine hausgemachte Erdbeerlimonade (3,40 Euro). Laut Website gibt es zudem wechselnde Gerichte, die mittags zwischen 12 und 15 Uhr angeboten werden.

Besonders freut sich Kord darüber, dass das Café die Nachbarschaft zusammenbringt. Ein Beispiel ist die Meze-Brotzeit, die jeden dritten Freitag im Monat stattfindet. Sie verbindet ein Programm für Kleinkinder – etwa eine Gute-Nacht-Geschichte – mit Essen, Austausch und anschließendem gemeinsamen Musizieren. Aber auch Partys für Jugendliche bietet das Café an, mit wechselnden Künstlern und immer ohne Alkohol. Gestemmt wird das Café von einer Handvoll Mitarbeitern und vielen Ehrenamtlichen. Wer sich einbringen wolle, sei herzlich willkommen, sagt Kord.

Wer in die Rosenheimer Straße einbiegt, kann das Café Schauburg Labor nicht übersehen. Foto: Florian Peljak

Von trubeligen Events spürt man bei einem Besuch Sonntagmittag nichts. Niemand hier scheint es eilig zu haben. Selbst als zum Ladenschluss die Stühle schon weggeräumt sind, sitzt ein Vater noch mit seinem Kind da und macht Hausaufgaben. Das Café scheint ein Ort zu sein, an dem vieles möglich ist: Menschen kennenlernen, aber auch allein entspannen, ein Stück Kuchen essen oder bei einer Tasse kostenlosem Tee die Zeit verstreichen lassen. Wie gesagt: Alles kann, nichts muss.

Café Schauburg Labor, Rosenheimer Straße 192, Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag nur bei Vorstellungen, Sonntag 10.30 bis 14.30 Uhr.