Eine bislang unbekannte Fußgängerin hat am Donnerstag am Karl-Preis-Platz in Ramersdorf einen Verkehrsunfall mit vier Verletzten verursacht. Nach Angaben der Polizei habe die Frau gegen 14.45 Uhr mit ihrem Rollator die Rosenheimer Straße überquert, obwohl die Ampel für sie Rot gezeigt habe. Der Fahrer eines stadtauswärts fahrenden Linienbusses habe daraufhin trotz grüner Ampel scharf abbremsen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzten vier Insassen.