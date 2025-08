Eine bislang unbekannte Fußgängerin hat am Donnerstag am Karl-Preis-Platz in Ramersdorf einen Verkehrsunfall mit vier Verletzten verursacht. Nach Angaben der Polizei habe die Frau gegen 14.45 Uhr mit ihrem Rollator die Rosenheimer Straße überquert, obwohl die Ampel für sie Rot gezeigt habe. Der Fahrer eines stadtauswärts fahrenden Linienbusses habe daraufhin trotz grüner Ampel scharf abbremsen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzten vier Insassen. Eine 54 Jahre alte Touristin aus der Türkei wurde mit Verdacht auf Rippenbruch ins Krankenhaus gebracht, ebenso ein 68 Jahre alter Münchner, der einen Bluterguss am Kopf erlitt und über Schmerzen in der Schulter klagte. Eine 77-Jährige und ihr 73 Jahre alter Ehemann konnten ambulant versorgt werden.