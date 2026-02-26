Die Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall haben die Münchner Polizei am Mittwoch auf die Spur eines Fahrraddiebstahls gebracht. Ein noch unbekannter Mann hatte kurz nach 15 Uhr an der Kreuzung von Rosenheimer und Anzinger Straße einen Linienbus ausgebremst, als er plötzlich auf den Sonderstreifen für Busse in der Mitte der Straße gefahren war.

Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der Busfahrer stark ab; dabei stürzte im Fahrzeug eine 42 Jahre alte Münchnerin. Sie wurde später vom Rettungsdienst zum Nähen einer Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus gebracht.

Der unbekannte Fahrradfahrer entfernte sich zunächst mitsamt seinem Gefährt vom Unfallort, ließ dieses aber nach etwa hundert Metern stehen und flüchtete zu Fuß weiter. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass das Fahrrad, ein Mountainbike in Kindergröße, im Januar aus einer Garage in der Agnes-Bernauer-Straße in Laim gestohlen worden war.

Es wird nun kriminaltechnisch auf Spuren des Unfallverursachers und mutmaßlichen Fahrraddiebs untersucht. Nach Abschluss der Ermittlungen wird es an die Besitzerin zurückgegeben.