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Livemusik in MünchenSo war das Konzert der Rainbirds in den Kammerspielen

Lesezeit: 2 Min.

Katharina Franck (Dritte von rechts) und die anderen Mitglieder der „Rainbirds“.
Katharina Franck (Dritte von rechts) und die anderen Mitglieder der „Rainbirds“. Jörg Steinmetz

Die Bandgründerin Katharina Franck versammelt zum 40-jährigen Bestehen aktuelle und ehemalige Mitglieder der Rainbirds, inklusive dem Ärzte-Bassisten Rod Gonzáles. Aus der Gemeinsamkeit entsteht ein brillantes Konzert.

Von Dirk Wagner

Ging je mehr Poesie von einer Bohrmaschine aus? Es ist erstaunlich, wie FM Einheit, der einstige Mitstreiter der Einstürzenden Neubauten, eine solche Bohrmaschine nebst Hammer, Steinen und Stahlfeder in ein geradezu lyrisches Musikinstrument zu verwandeln weiß. Im Schauspielhaus der Münchner Kammerspiele bereichert er damit an diesem Freitagabend die ohnehin sehr facettenreiche Musik der Rainbirds, die 1988 mit „Blueprint“ einen Hit hatten und die gerade ihr vierzigjähriges Bestehen feiern.

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