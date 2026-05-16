Ging je mehr Poesie von einer Bohrmaschine aus? Es ist erstaunlich, wie FM Einheit, der einstige Mitstreiter der Einstürzenden Neubauten, eine solche Bohrmaschine nebst Hammer, Steinen und Stahlfeder in ein geradezu lyrisches Musikinstrument zu verwandeln weiß. Im Schauspielhaus der Münchner Kammerspiele bereichert er damit an diesem Freitagabend die ohnehin sehr facettenreiche Musik der Rainbirds, die 1988 mit „Blueprint“ einen Hit hatten und die gerade ihr vierzigjähriges Bestehen feiern.