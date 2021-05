Von Franz Kotteder

Pünktlich zum Mittagessen kam am Dienstag die Entwarnung: "Kein Verbot zur Aufstellung von Trennwänden in der Gastronomie oder an anderen Orten ", teilte Angela Inselkammer, die Präsidentin des bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands, in einer Rundmail um zwölf Uhr an die Mitglieder der Dehoga Bayern mit. Abends teilte das Gesundheitsministerium dann mit, Plexiglastrennwände böten zwar "keinen umfassenden Schutz", ihr Einsatz sei aber "weder verboten noch empfohlen".

Am vergangenen Freitag hatte eine anderslautende Meldung Wirtinnen und Wirte in ganz Bayern verunsichert und empört. Das Gesundheitsministerium sehe Plexiglasscheiben als Trennwände nicht mehr als geeigneten Schutz vor Coronainfektionen an, lautete die Mitteilung, wenn der Mindestabstand von eineinhalb Metern über längere Zeit nicht eingehalten werde. Deshalb seien sie auch im neuen "Rahmenkonzept Gastronomie" des Wirtschaftsministeriums von Anfang Mai nicht mehr enthalten. Dabei hatten viele Wirte schon in der ersten Welle der Pandemie für nicht wenig Geld Plexiglastrennwände eingekauft, weil die als ausreichender Schutz galten und es ermöglichten, Tische und Stühle auch mit deutlich geringerem Abstand als 1,50 Meter aufzustellen. Je nach Größe des Lokals hatten die Gastronomen dafür mehrere tausend Euro ausgegeben. Nach dem Ende des monatelangen Lockdowns kommen die Plexiglaswände nun wieder zum Einsatz im Außenbereich, besonders dort, wo es ohnehin eng hergeht, etwa in der Innenstadt.

Noch am Montagnachmittag hatte auch das städtische Kreisverwaltungsreferat das Verbot der Trennwände bestätigt. "Als Vollzugsbehörde müssen wir grundsätzlich diese klaren Vorgaben des zuständigen Ministeriums vollziehen", lautete die Antwort auf eine Anfrage der SZ.

Schließlich nun die plötzliche Kehrtwende des Ministeriums. Gregor Lemke vom Augustiner Klosterwirt, Sprecher der Innenstadtwirte, sagte, er sei aber ohnehin von einem Übertragungsfehler ausgegangen: "Es wäre ja unsinnig gewesen, mit der Überbrückungshilfe III die Anschaffung von Trennwänden zu fördern und sie dann wieder zu verbieten."

Wäre die Staatsregierung bei ihrer Haltung geblieben, so hätte sie übrigens auch den Landtag umbauen müssen: Auch dort sitzen nämlich die Abgeordneten, nur durch Plexiglaswände getrennt, direkt nebeneinander.