München ist freilich nicht die nördlichste Stadt Italiens, wäre es aber gern. Vor allem im Sommer, wenn orangefarbene Tupfer in Form von Aperol-Getränken die Schanigärten übersäen und der Gardasee, nur ein paar Autostunden entfernt, zu einem Kurztrip einlädt. Das italienische Lebensgefühl, das romantisierte – es ist in keiner deutschen Großstadt so spürbar wie hier.

Kein Wunder also, dass Restaurants und Cafés, wohlgemerkt nicht nur die italienischen, sich den Charme der Nachbarn im Süden seit geraumer Zeit aneignen. Überraschend ist dagegen, dass es neuerdings auch ein Münchner Techno-Veranstalter versucht: „Ragazzi“ nennt sich eine der jüngsten Partyreihen der Stadt – deren DJs, anders als man vermuten möchte, keinen Italo-Pop, sondern Trance und Hardhouse auflegen.

Hinter dem Projekt stehen Alexander Bez, Hannes Münstermann und Jeremy Clark. Die drei Veranstalter haben mit Ragazzi einen beachtlichen Kickstart hingelegt: Ihr erstes, noch inoffizielles Event im Englischen Garten wurde regelrecht überrannt. Die Veranstaltung musste aufgelöst werden, der Erfolg aber sprach sich herum. Immer mehr Menschen wollten wissen, was es mit den bunten Techno-Events mit italienischem Namen auf sich hat. Dieser spielt, wie zuvor erwähnt, nicht auf italienische Musik an, sondern auf das italienische Lebensgefühl: den Moment genießen, eine gute Zeit haben – und andere dazu einladen. Dafür wollen sie stehen, die „Ragazzi-Guys“, wie Veranstalter Clark sagt.

Aus Berlin kommend habe er anfangs nicht geahnt, wie groß das Bedürfnis nach Techno-Veranstaltungen in München sei. Schließlich ist die Clubszene hier von Haus aus überschaubar, und in den vergangenen Jahren zusätzlich geschrumpft. Was dagegen immer mehr an Bedeutung gewinnt, sind Eventreihen wie die Partys von papi, tut mir leid, die Sessions von thatboii und nun auch die Ragazzi-Raves.

An diesem Samstag feiern diese nach ihrem offiziellen Auftakt auf der Alten Utting und einer Kellerparty im Kulturhaus Milbertshofen ihre Fortsetzung: Ragazzi lädt zu einem Day-Rave auf die Terrasse des Live Evil ein. Und die DJs Golke7, Valera, Donsaimon, Jan Minnerup und Jerro – Letzter ist Veranstalter Clark selbst – versprechen happy Beats.

Gasteig Open Air – Trance & Hardhouse, Ragazzi, Samstag, 5. Juli, 14-22 Uhr, Live Evil, Rosenheimer Straße 5