Wo Radlhighways in München entstehen könnten

Derzeit läuft eine Machbarkeitsstudie für einen Radweg auf Stelzen an der Ständlerstraße, wo es bislang keinen Fuß- und Radweg gibt.

In vielen Städten sind Hochradwege bereits völlig normal, in München jedoch existieren sie nur als Vision. Nun kommt Bewegung in das Thema.