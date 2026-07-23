Das Radeln in der Gebsattelstraße in der Au soll sicherer werden. Das hat der Mobilitätsausschuss des Stadtrats beschlossen. Voraussichtlich nächstes Jahr entsteht am sogenannten Gebsattelberg zwischen der Straße Am Herrgottseck und der Kreuzung Franziskanerstraße/Regerplatz bergauf ein 2,3 Meter breiter Radweg. Zwischen diesem und der Fahrbahn markiert das Baureferat 28 Parkplätze, die mit einem 82 Zentimeter breiten Sicherheitsstreifen vom Radweg abgetrennt sind.

Den Sicherheitsstreifen bildet eine Neuheit: der „Münchner Flachbordstein“. Das ist ein aus drei Teilen bestehendes Betonelement, das sich acht Zentimeter von der Fahrbahn abhebt und verhindern soll, dass Autos auf den Radweg fahren und zugleich vor „Dooring-Unfällen“ mit geöffneten Autotüren schützen soll.

Insgesamt fallen in der Gebsattelstraße 55 von derzeit 89 Parkplätzen weg. Bergauf markiert das Baureferat zwischen dem Sicherheitsstreifen und der Fahrbahn 28 Parkplätze. Bergab wird es keinen extra Radweg geben, dennoch fallen auch hier fast alle Parkplätze weg, einerseits um Platz auf der Straße zu schaffen, andererseits um Dooring-Unfälle zu verhindern. Nur sechs Parkplätze bleiben übrig. Der Umbau der Straße kostet 780 000 Euro. Das ist der CSU zu teuer, sie lehnt die Maßnahme deshalb ab, und weil Parkplätze entfallen.