Von Katharina Federl

500 Meter Radweg für knapp 14 Millionen Euro Die Elisenstraße in München hat bereits einen Radweg, doch nun soll ein neuer, besserer her - für richtig viel Geld. Die Grünen halten das für eine gute Investition, die CSU hält es für blanken Unsinn. (SZ Plus)

Sparkassen-Chef verteidigt neue Gebühren Die Stadtsparkasse München reagiert auf die massive Kritik von Verbraucherschützern. Das neue Modell unterscheide besser zwischen den verschiedenen Kundengruppen und das Sozialkonto für bedürftige Münchner bleibt erhalten. (SZ Plus)

Kommentar: Was bleibt, ist Misstrauen (SZ Plus)

Käfer kehrt zurück in die Oper Vor sieben Jahren musste der Feinkost-Unternehmer die Bewirtung der Gäste des Nationaltheaters an den Konkurrenten Dallmayr abgeben. Doch nun hat er erneut den Zuschlag bekommen.

Was kann die eigene Schule für den Klimaschutz tun? Am Münchner Michaeli-Gymnasium versuchen die Schüler, den CO₂-Ausstoß deutlich zu reduzieren. Doch das ist gar nicht so einfach. Denn was bringen neue Fahrradständer und vegane Pausensnacks, wenn das alte Gebäude nicht saniert wird? (SZ Plus)

Amtsgericht: Rassistische Kommentare auf dem Twitter-Account der Münchner Polizei

Attacken am Spielfeldrand: Eltern prügeln sich bei Kinder-Fußballturnier

Staatsschutz ermittelt: Jugendlicher hetzt gegen Juden und bedroht Mann mit Messer

Kriminalität: Polizei nimmt sieben mutmaßliche Callcenter-Betrüger fest

