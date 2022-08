Das Baureferat hat an der U-Bahn-Station Quiddestraße eine neue Fahrradabstellanlage mit fast 150 überdachten Fahrradabstellplätzen aufgebaut. Sie ist bereits die zweite fertiggestellte Anlage in diesem Jahr. Schon im Mai sei am Böhmerwaldplatz eine neue Fahrradabstellanlage mit 78 überdachten und zehn freistehenden Plätzen entstanden, wie die Stadt mitteilt. Darüber hinaus sind derzeit weitere überdachte Fahrradabstellanlagen an den U-Bahn-Stationen St.-Quirin-Platz und Klinikum Großhadern in Planung. Die Umsetzung ist für dieses und nächstes Jahr vorgesehen. Schon vergangenes Jahr hat das Baureferat rund 1500 neue Fahrradabstellplätze im gesamten Stadtgebiet geschaffen. Die Verwaltung folgt damit einem Stadtratsbeschluss, jährlich 1000 neue öffentliche Radabstellplätze zu schaffen.