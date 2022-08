Wohin am Ende des Radwegs? Diese Frage stellt sich in München oft.

Glosse von Andreas Schubert

Eine alte Folge von "Die Simpsons" endet mit einer Aufzählung so mancher Dummheiten, die sich die Stadt Springfield erlaubt hat. Dazu gehört neben einer überteuerten und sinnlosen Stadtbahn auch die Rolltreppe ins Nichts. Weil neulich ein engagierter Bürger die Presse über seinen Schriftverkehr mit dem Rathaus informiert hat, erinnerte man sich wieder daran.

Anders als man vermuten würde, ging es ausnahmsweise mal nicht um die zweite Stammstrecke, auch wenn deren Geschichte quasi eine nie endende Simpsons-Folge ist. Vielmehr hat der Verfasser, ein Herr J. aus Allach, hundert Tage lang nach Radwegen ins Nichts gesucht, also solche, die plötzlich enden, weshalb die Radler wieder auf der Fahrbahn landen. Dies ist tatsächlich ein höchst eigenartiges Münchner Phänomen. Man radelt so vor sich hin, auf einmal kommt man sich wie ein einsamer Pedalritter der Landstraße vor, als kleiner schmaler Eindringling in den Lebensraum der SUVs.

Weil er es mit dem Suchen nicht auf sich beruhen lassen wollte, meldete Herr J. hundert Tage lang per E-Mail täglich einen Radweg ins Nichts an Oberbürgermeister Dieter Reiter, der bei einer Bürgersprechstunde am 5. Mai angeblich um Hinweise auf solche Radwege gebeten hatte.

Nun kommt es öfter vor, dass Politikern irgendwas entfleucht, das sie vielleicht besser für sich behalten hätten, sei es auf Twitter oder bei geselligen Treffen mit dem einfachen Volk. Hättest du nur geschwiegen, wird sich auch Reiter seither so manches mal gedacht haben, oder zumindest die Bürokraft, die die täglichen Mails bearbeitet. Denn J. hat dem eigenen Bekunden nach nicht nur sachliche Mitteilungen verschickt, sondern auch Polemiken und Schmähgedichte.

Letztere liegen der SZ nicht vor, weshalb sich nicht sagen lässt, ob das lyrische Niveau eher in Richtung des großen Münchner Dichters Eugen Roth geht ("Ein Mensch sieht schon seit Jahren klar:/ Die Lage ist ganz unhaltbar./ Allein - am längsten, leider, hält/ das Unhaltbare auf der Welt."), oder mehr ins Kindliche à la "Reiter, Reiter, nix geht weiter. / Herrjeh, OB, rühr mal nen Zeh".

Einen gewissen Unterhaltungswert werden die Ausführungen des Herrn J. schon gehabt haben. Und er will auch weiterhin wichtige Aufklärungsarbeit leisten, wenn auch, so schreibt Herr J., nicht mehr täglich. Womöglich hat diese Ankündigung in der hundertsten Mail eine so helle Freude im OB-Büro ausgelöst, dass sie nun überlegen, ihm die städtische Verdienstmedaille "München leuchtet" umzuhängen. Das heißt, sofern Herr J. nicht längst im Reiterschen Spam-Ordner gelandet ist.