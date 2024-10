Der schmale Fuß- und Radweg vor dem Augustiner Keller in der Arnulfstraße ist seit jeher einer Gefahrenstelle. Nur durch einen Streifen abgetrennt, haben Passanten und Radler kaum Platz, ohne Konflikte aneinander vorbeizukommen. Dass viele Biergartenbesucher ihre Räder oder E-Scooter auf dem Gehweg abstellen, verschärft die Situation. Nun schafft die Stadt entlang des Biergartens bis zur Zirkus-Krone-Straße mehr Platz. Die 20 Parkplätze am Fahrbahnrand entfallen, dafür entsteht ein 150 Meter langer und zwei Meter breiter Schutzstreifen für den Radverkehr .

Dieser mündet nach der Zirkus-Krone-Straße wieder in einen baulichen Radweg. Die Parkplätze sind nach Ansicht der Stadtverwaltung entbehrlich, da der Parkdruck in dieser Gegend verhältnismäßig niedrig sei. Der Taxistand vor dem Biergarten wird nach Abstimmung mit der Taxi München eG nach Osten, auf Höhe des Gebäudes an der Arnulfstraße 50, verschoben. Die Arbeiten sollen, je nach Witterung, etwa sechs bis acht Wochen dauern.