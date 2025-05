Elf Startpunkte, davon sieben im Umland – und voraussichtlich mehr als 10 000 Teilnehmer, sofern das Wetter hält: Mit einer großen Radsternfahrt will der Fahrradklub ADFC am Sonntag, 18. Mai, bessere Bedingungen für Radfahrer einfordern. Die Rad-Aktivisten wollen mehr Platz. Und um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, soll ein Teil der Route über die Autobahn führen. Das hat Symbolkraft: Die Demonstranten fordern eine „Radinfrastruktur in Autobahn-Qualität“.

Doch das wird schwierig: Die Organisatoren wollen die Demo ein Stück über die A 96 lenken, wie schon vor zwei Jahren, als bis zu 18 000 Teilnehmer mitradelten. Doch die Polizei und das Münchner Kreisverwaltungsreferat (KVR) sagen diesmal nein und begründen das mit der Sicherheit. Der Verkehr könne nicht ohne Gefahren umgeleitet werden, das liege unter anderem an den Baustellen zur Tram-Westtangente und der Verlängerung der U-Bahn-Linie U5 nach Pasing, wo derzeit in der Gotthardstraße gearbeitet wird. Diese Begründung hält der ADFC für nicht plausibel, „angesichts des dichten Münchner Straßennetzes und an einem Sonntagmittag“. Nun hat der Verein am Münchner Verwaltungsgericht eine Klage samt Eilantrag eingereicht. Noch steht die Entscheidung des Gerichts aus.

Das KVR hatte für die Demo einen Abschnitt der A 95 vorgeschlagen. Doch diese Route lehnt der ADFC ab – seinerseits wegen Sicherheitsbedenken. Schon im vergangenen Jahr führte eine Sternfahrt über die A 95, bei der wegen winterlichen Aprilwetters nur 3000 Teilnehmer am Start waren. Doch es habe auf der Route Probleme gegeben, die sich mit einer höheren Teilnehmerzahl noch vergrößern würden, argumentiert der Fahrradklub.

Sowohl bei der Auffahrt an der Fürstenrieder Straße als auch am Luise-Kiesselbach-Platz müsste der Demozug eine 180-Grad-Wendung nehmen, so der ADFC. Das habe schon 2024 zu problematischen Rückstaus geführt. Nach der Wendung am Luise-Kiesselbach-Platz sei die Fahrbahn zudem nur einspurig, was zu weiteren Verzögerungen und Sicherheitsrisiken führe. Hier bestehe das Risiko, dass wie 2024 viele Teilnehmer aufgrund der Wartezeiten abspringen würden. Die vorhandenen Bauarbeiten an den Kreuzhofbrücken sowie die einspurige Führung in der Fürstenrieder Straße verschärften die ohnehin angespannte Situation zusätzlich. Baustellen gebe es auf der A96 auch, jedoch ohne die obigen Engstellen. Auf der A 95 müsste jeweils entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung über die Autobahn gefahren werden, „ein Bild, das wir nicht vermitteln möchten“, teilt der ADFC mit.

Andreas Schön, Vorsitzender des ADFC München, sagt, der zivilgesellschaftliche Protest solle aufgrund „massiv überschätzter Folgen für den Kfz-Verkehr“ unterbunden werden. Am Mittwoch standen die finalen Routen noch nicht fest. Die Veranstalter wollen sie auf muenchen.adfc.de/sternfahrt noch rechtzeitig mitteilen.