Von Andreas Schubert

Viele Radlerinnen und Radler fordern sie schon ziemlich lange: Radschnellwege, auf denen sie möglichst kreuzungsfrei und zügig vom Umland in die Stadt kommen und umgekehrt. Vor viereinhalb Jahren hat der Planungsverband München eine Broschüre vorgestellt, in der 14 mögliche Korridore aufgelistet sind. Dann hat die Stadt München prüfen lassen, welche Verbindungen machbar sind. Am Mittwoch hat der Mobilitätsausschuss des Stadtrats die weitere Planung von fünf Radschnellverbindungen beschlossen. Vertieft einsteigen will die Verwaltung allerdings zunächst nur in eine einzige Route. Die weiteren vier sollen nach und nach folgen. Wann dies geschieht, hängt von der Personalkapazität des Mobilitätsreferats ab.