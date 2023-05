Kilometerlange, breite Trassen in alle Himmelsrichtungen: So sieht die Vision für das Netz in und um München aus. Tatsächlich wird nach zehn Jahren erst eine Strecke gebaut - und eine ist schon begraben worden. Ein Überblick.

Von Martin Mühlfenzl

Der Traum von der Verkehrswende wird in den Niederlanden auf mittlerweile mehr als 300 Kilometern gelebt. Etwa 40 Radschnellwege durchziehen das ganze Land, verbinden wichtige Städte miteinander, und zahlreiche weitere Projekte sind bereits in Bau oder in der Planung - der erste Radschnellweg wurde dort bereits in den Achtzigerjahren im Regierungssitz Den Haag umgesetzt.