Sternfahrt am Sonntag in München

Aus allen Himmelsrichtungen fahren Radler bei der Sternfahrt in die Münchner Innenstadt zur Kundgebung am Königsplatz. Es sind so viele, dass sie nur langsam vorankommen.

Es sind Tausende Radfahrer, so viele, dass sie nur langsam vorankommen auf dem Mittleren Ring, so wie sonst die Autofahrer im Berufsverkehr. Sie sind jedoch nicht genervt, sondern gut gelaunt. Sie klingeln, manche haben sogar Musik dabei. Am Sonntagmittag sind zahlreiche Straßen in München für Autos gesperrt und stehen nur den Radfahrern zur Verfügung. Auch der Mittlere Ring am Luise-Kiesselbach-Platz.

Mit einer Sternfahrt will der Fahrradclub ADFC auf den "Radentscheid Bayern" aufmerksam machen: Radfahrer strömen von Wolfratshausen, Weßling oder auch Augsburg nach München, um Verbesserungen für Zweiräder zu unterstützen - von sicheren Radlerspuren bis hin zur erleichterten Mitnahme von Fahrrädern in öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Münchner Polizei schätzt, dass 17 000 Ralderinnen und Radler an der Sternfahrt teilnehmen.

Auch ein Teil der A96 ist am Nachmittag für eine Stunde gesperrt. Stadteinwärts wird an der Ausfahrt Gräfelfing abgeleitet, stadtauswärts ist die Auffahrt erst ab der Blumenau möglich.

