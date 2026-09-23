Die Münchner Privatradios haben in den vergangenen Jahren stark an Reichweite verloren. Wer den Sendern vor allem bei jungen Menschen Konkurrenz macht – und welche Zukunft das Lokalradio noch hat.

Stop-and-go auf dem Mittleren Ring, aus dem Radio spricht ein Moderator, der so klingt, als hätte er stets gute Laune. Dazu Musik, die nicht unbedingt überrascht, aber verlässlich die Zeit vertreibt. So hat Lokalradio lange funktioniert: als Begleitmedium. Nicht immer journalistisch tief, aber nah dran an den Leuten.