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Private Radiosender in der KriseHallo da draußen, hört ihr mich?

Lesezeit: 5 Min.

Wie bleibt Lokalradio relevant? Münchens Privatsender verlieren seit Jahren Reichweite.
Wie bleibt Lokalradio relevant? Münchens Privatsender verlieren seit Jahren Reichweite.
Foto: Johannes Simon

Die Münchner Privatradios haben in den vergangenen Jahren stark an Reichweite verloren. Wer den Sendern vor allem bei jungen Menschen Konkurrenz macht – und welche Zukunft das Lokalradio noch hat.

Von Catherine Hoffmann

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Stop-and-go auf dem Mittleren Ring, aus dem Radio spricht ein Moderator, der so klingt, als hätte er stets gute Laune. Dazu Musik, die nicht unbedingt überrascht, aber verlässlich die Zeit vertreibt. So hat Lokalradio lange funktioniert: als Begleitmedium. Nicht immer journalistisch tief, aber nah dran an den Leuten.

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