Die bisherige Betreibergesellschaft war laut „egoFM“ in finanzielle Schwierigkeiten geraten und habe Insolvenz anmelden müssen. „egoFM“ habe zum 30. Juni vor dem Aus gestanden. „egoFM ist einfach zu wertvoll, um zu verschwinden. Dieser Sender ist einzigartig in der deutschen Radiolandschaft“, sagte Stefan Finkenzeller. Er wolle den Sender für ein langfristiges Wachstum wieder auf solide finanzielle Beine stellen.

„egoFM“ wurde 2008 in Bayern gegründet und richtet sich an ein junges Publikum, Zielgruppe sind die 20- bis 49-Jährigen. Der Sender, der sein Programm in München produziert, setzt sich eigenen Angaben zufolge für Toleranz, Vielfalt und Nachhaltigkeit ein. Dem Publikum solle eine außergewöhnliche Musikauswahl und ein neuer Zugang zu Popkultur und Zeitgeschehen geboten werden.