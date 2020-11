Roland Schindzielorz war 25 Jahre lang Geschäftsführer von Radio Arabella. Was die Hörer am meisten hassen, wie man elegant Werbung unterbekommt und welche drei Songs am häufigsten gespielt werden.

Interview von Philipp Crone

Roland Schindzielorz spricht langsam. Der scheidende Geschäftsführer von Arabella hört sich nicht so an, als ob er selbst am Mikrofon gesessen hat in seiner Berufslaufbahn. Der 68-jährige stammt aus Augsburg, lebte lange in Nürnberg und war 25 Jahre Geschäftsführer von Radio Arabella, bis Oktober. Schindzielorz hat alle Entwicklungen im Privatradio erlebt.