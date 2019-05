5. Mai 2019, 18:51 Uhr München Radfahrer werden im Stich gelassen

Verbesserungen nur machbar mit echtem Vorrang

"Himmel und Hölle" vom 25. April (Seite Drei) und das Radfahren in München:

Wozu das SUV-Bashing?

Sie haben recht, in München fehlt es noch weit, bis zur "Radlhauptstadt". Einen Großteil der Schuld an den Problemen der Radler wird wieder einmal den SUVs gegeben, die offenbar in großen Horden die Straßen zum Nachteil der Radler verstopfen. Sogar zur Winterszeit, wenn die Straßen laut Ihrem Beitrag für die Busse geräumt werden, sind es im selben Absatz die SUVs mit ihren lächerlich bösen Kühlergrills, für die der Schnee auf die Radwege verfrachtet wird. Gibt es keine anderen Autos? Diesen Eindruck erweckt Ihr Artikel. Was soll das ständige SUV-Bashing erreichen? Dass die Menschen dazu animiert werden, gegen die SUVs tätig zu werden - siehe Münchner Westen vor einigen Monaten, wo Unbekannte reihenweise SUVs zerkratzten? Etwas mehr Sachlichkeit würde dem SZ-Standard eher entsprechen. Karin Heuschneider, München

Da fehlt's noch weit

Das Fahrrad als schnelles, günstiges und umweltfreundliches Verkehrsmittel ist unverzichtbar für eine Verkehrswende. Natürlich geht es in erster Linie darum, mehr Platz für Fahrräder zu schaffen, doch ein Blick in genannte vorbildliche Städte zeigt, dass es allein damit nicht getan ist. Auch die Einstellung der Verkehrsteilnehmer selbst unterscheidet sich von der in Deutschland. Während beispielsweise in Amsterdam das Fahrrad wirklich eine Vorrangstellung genießt, kann man hierzulande schon froh sein, wenn keine Passanten in Seelenruhe auf der Fahrradspur flanieren oder der Weg als Parkstreifen zweckentfremdet wird. Radler wären auch um einiges sicherer unterwegs, würden Autofahrer nicht von ihrer automatischen Dominanz ausgehen und könnte man sich sicher sein, dass ein Pkw an der roten Ampel am Rad- oder Fußweg auch wirklich anhält. Die Umgestaltung der Städte zu Lasten der Kraftfahrzeuge ist also ein erster wichtiger Schritt, doch das Umdenken muss auch in den Köpfen der Menschen ankommen. Anna Lindner, Nürnberg

Schielen auf die Autoindustrie

Warum lässt München Radfahrer im Stich? Weil Entscheidungen, die wirklich weitreichend in die Privilegien des Kraftverkehrs eingreifen, nicht autark von Kommunen getroffen werden, sondern von der Autoindustrie, der, mit der Bremse angefangen, jede Neuerung zum Wohle von Mensch und Natur gegen erbitterten Widerstand abgerungen werden muss. Die aber, lässt man sie gewähren, jeden Irrweg einschlägt, der sich anbietet, ob es nun die fettsüchtigen SUVs sein oder der Elektromotor mit Giftmüll-Akku. Eine andere Sache sind die Maßnahmen, die die Stadt München dann doch "durchsetzt", die aber nicht selten nur Beleg dafür sind, dass die Entscheider vermutlich nicht mit dem Rad zur Arbeit fahren. Fordert der sogenannte mündige Bürger Alternativen, weil er auch mit dem Tesla quasi immer im Stau steht, präsentieren Industrie und Politik Elektro-Räder, die ihre Nutzer überfordern und die Unfallzahlen explodieren lassen; demnächst wird der ohnehin nicht ausreichende Verkehrsraum für Fußgänger und Radler auch noch mit elektrischen Tretrollern verstopft. Der Minister verkauft uns diese tatsächlich als ernstzunehmendes Verkehrsmittel, dabei ist jedem vernunftbegabten Menschen klar, dass sie nichts anderes sein werden als giftiger Sondermüll ab Kaufdatum. Und die Erfahrung zeigt, dass die Nutzer der bisher schon erhältlichen Spielzeuge dieser Art eher Kopfhörer als Helm tragen und auch sonst nicht unbedingt über die Verantwortlichkeiten im großstädtischen Straßenverkehr nachdenken. Michael-Alexander Seitz, München