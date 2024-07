Ein 81 Jahre alter Mann ist in München mit seinem Rad gegen einen Baum geprallt und anschließend im Krankenhaus gestorben. Der Senior sei am Mittwoch bei regennassem Untergrund in einer Kurve in einen Grünstreifen geraten, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Dabei prallte der Mann frontal gegen einen Baum. Andere Menschen waren an dem Unfall den Angaben zufolge nicht beteiligt.