Eine Radfahrerin und ein Radfahrer haben am Wochenende bei Unfällen im Münchner Osten schwerste Kopfverletzungen erlitten. Beide trugen keinen Helm. Am Samstag wollte laut einer Meldung der Polizei eine 80 Jahre alte Frau die Wasserburger Landstraße auf Höhe der Phantasiestraße überqueren. Sie übersah ein Auto, wurde von diesem erfasst und musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Bereits am Freitag war ein 72 Jahre alter Mann in der Ständlerstraße ohne Fremdeinwirkung gestürzt und hatte ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Die Polizei weist auf ihre dringende Empfehlung hin, beim Radfahren zur Vermeidung von schweren Kopfverletzungen einen Helm zu tragen.