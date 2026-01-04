Zum Hauptinhalt springen

München-NeuaubingAutofahrer bedroht Radler mit Schusswaffe

Die Polizei ist auf Zeugenaussagen angewiesen.
Die Polizei ist auf Zeugenaussagen angewiesen. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Warum der Fahrer so aggressiv reagiert hat, ist der Polizei bisher ein Rätsel.

Am Neujahrsmorgen ist laut Polizei ein Radler in München-Neuaubing von einem Autofahrer mit einer Schusswaffe bedroht worden. Der 21-Jährige habe gegen 4.35 Uhr an der Kreuzung Bodensee-/Limesstraße hinter einem schwarzen Mercedes gehalten.

Der Autofahrer sei mit einer Pistole in der Hand ausgestiegen und habe den Radler gefragt, ob er ein Problem habe. Als dieser verneint habe, sei der Autofahrer weitergefahren. Er sei etwa 25 bis 30 Jahre alt, habe kurze Haare und spreche Deutsch ohne Akzent. Ein Grund für die Konfrontation sei nicht bekannt, so eine Polizeisprecherin. Zeugenhinweise sind unter Telefon 089/2910-0 erbeten.

© SZ/beka - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Störfaktor Mobiltelefon
:Wenn das Smartphone aus dem Schulalltag verbannt wird

An einem Münchner Gymnasium werden die Geräte seit Kurzem in speziellen Taschen weggesperrt. Wie hat sich die Atmosphäre dadurch verändert? Und was halten Schülerinnen und Schüler davon?

SZ PlusVon Carla Toenneßen

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite