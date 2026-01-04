Am Neujahrsmorgen ist laut Polizei ein Radler in München -Neuaubing von einem Autofahrer mit einer Schusswaffe bedroht worden. Der 21-Jährige habe gegen 4.35 Uhr an der Kreuzung Bodensee-/Limesstraße hinter einem schwarzen Mercedes gehalten.

Der Autofahrer sei mit einer Pistole in der Hand ausgestiegen und habe den Radler gefragt, ob er ein Problem habe. Als dieser verneint habe, sei der Autofahrer weitergefahren. Er sei etwa 25 bis 30 Jahre alt, habe kurze Haare und spreche Deutsch ohne Akzent. Ein Grund für die Konfrontation sei nicht bekannt, so eine Polizeisprecherin. Zeugenhinweise sind unter Telefon 089/2910-0 erbeten.