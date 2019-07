24. Juli 2019, 12:23 Uhr Verkehr Radentscheid in München: Stadtrat stimmt für Umsetzung

Der Münchner Stadtrat hat sich den Forderungen aus zwei Rad-Bürgerbegehren mit deutlicher Mehrheit angeschlossen.

Ziel des sogenannten Radentscheids waren etwa breitere, deutlich zu erkennende Radwege, mehr Sicherheit für Radler und ein Radlring um die Altstadt.

Grund zur Freude für Radfahrer in München: Der Stadtrat hat den Anträgen zu zwei Radverkehrs-Bürgerbegehren in der Sitzung am Mittwoch zugestimmt. Sie werden somit sofort Bestandteil der offiziellen Rathauspolitik. Ziel ist, die Situation für Fahrradfahrer in München deutlich zu verbessern.

Die Initiatoren des sogenannten Radentscheids hatten zu diesem Zweck 160 000 Unterschriften gesammelt. Das Quorum wurde damit bei weitem übertroffen. Das eine von insgesamt zwei Bürgerbegehren sollte dafür sorgen, dass das Radfahren in München untere anderem durch breitere Radwege sicherer und komfortabler wird. In dem zweiten Bürgerbegehren ging es um ein konkretes Streckenprojekt: den Altstadt-Radlring.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte zuvor bereits angekündigt, die Ziele der beiden Bürgerbegehren übernehmen zu wollen. Hätte der Stadtrat den Forderungen des Radentscheids nicht zugestimmt, wäre es im Herbst zu zwei Bürgerentscheiden gekommen. Da sich die SPD-Stadtratsfraktion jedoch bereits ähnlich wie Reiter geäußert hatte und die Münchner Grünen, die Linke und die ÖDP zu den Initiatoren des Radentscheids gehören, wäre eine Ablehnung der Anträge eine große Überraschung gewesen. Reiter will die Verbände und Initiatoren bei der weiteren Umsetzung der Pläne einbinden.

OB Reiter betonte bereits im Vorfeld der Entscheidung, dass die Umsetzung der Forderungen München vor große Herausforderungen stellen. Das betrifft vor allem einen entschlossenen Ausbau der Radverkehrs-Infrastruktur. Radwege an großen Straßen sollen künftig mindestens 2,30 Meter breit sein, dazu kommen seitliche Sicherheitsabstände und eine bauliche Abtrennung zum Autoverkehr. Sie sollen möglichst eben und ganzjährig nutzbar sein.

Zusätzlich ist ein Radl-Hauptnetz geplant, das optisch hervorgehoben ist und auch Schnellstrecken beinhaltet. Kreuzungen sollen so gestaltet werden, dass Radfahrer zur Vermeidung von Unfällen stets gut sichtbar sind. Der Altstadt-Radlring, Gegenstand des zweiten Bürgerbegehrens, könnte entlang des bestehenden Altstadtrings verlaufen - allerdings mit breiten, gut ausgebauten und sicheren Radwegen.