Von Joachim Mölter

Grauer Himmel, dazu vier, fünf, sechs Grad und immer wieder Nieselregen - wenn es draußen derart ungemütlich ist, schwingen sich die Menschen lieber auf die Couch als aufs Fahrrad. Einige Tausend Unverdrossene traten am Sonntag dennoch in die Pedale, bei der Sternfahrt des Kreisverbandes München im ADFC, dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club. Der wollte mit dieser Aktion die Kommunalpolitik zur Umsetzung eines Bürgerbegehrens mahnen - den Ausbau der Rad-Infrastruktur in München.