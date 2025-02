Prozess in München:Rabbiner soll Studenten sexuell belästigt haben

Von Susi Wimmer

„Ich fand es entwürdigend“, sagt der Student vor Gericht, er habe das Gefühl gehabt, „ein notgeiler alter Mann“ wolle ihn „abfüllen und abschleppen“. Noch dazu sei der Mann, der ihn am Oberschenkel streichelte, umarmte und in den Nacken küsste, ein Dozent gewesen, der seine Arbeit zu benoten hatte. Wegen sexueller Belästigung in zwei Fällen verhandelte das Amtsgericht gegen einen Rabbiner, der gegenüber einem Studierenden übergriffig geworden sein soll. Aber am Ende stellt der Richter das Verfahren gegen Geldauflage ein.