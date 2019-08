6. August 2019, 11:31 Uhr München Rabbiner-Familie bespuckt und beleidigt

Zwei Menschen haben am Samstagnachmittag in München eine Rabbiner-Familie bespuckt und beleidigt.

Das berichtete das ARD-Magazin "report München" am Dienstag.

Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, sieht in dem Angriff einen gefährlichen Trend.

Eine jüdische Familie ist am vergangenen Wochenende in München angegriffen worden. Zwei Menschen bespuckten und beschimpften die Rabbiner-Familie. Das berichtete das ARD-Magazin "report München" am Dienstag. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Samstagnachmittag in der Hohenzollernstraße. Die Polizei hat den Angriff bestätigt, Details will sie im Laufe des Dienstags veröffentlichen.

Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, sieht in dem Angriff einen gefährlichen Trend. Der Vorfall sei "leider symptomatisch für die schwierige Situation vieler jüdischer Menschen in der heutigen Zeit", sagte Knobloch dem BR. Die Münchner Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler twitterte, es sei "eine Schande, dass so etwas in unserer Stadt geschieht". Sie forderte, wieder und wieder aufzustehen - "und auch dem Antisemitismus und judenfeindlichen Äußerungen in den eigenen Reihen" entgegenzutreten.

Am Samstag wurde in München eine #Rabbiner-Familie bespuckt und verbal angegriffen. Eine Schande, dass so etwas in unserer Stadt geschieht. Wieder und wieder dagegen aufstehen - und auch dem #Antisemitismus und #judenfeindlichen Äußerungen in den eigenen Reihen entgegen treten! pic.twitter.com/hvZqZD1Mlw — Susanne Breit-Keßler (@breitkessler) August 6, 2019

Ebenfalls auf Twitter äußerte sich der SPD-Landtagsabgeordnete Markus Rinderspacher. Er schrieb, Bayern müsse alles tun, um antisemitische Straftaten aufzuklären, zudem sei mehr Prävention nötig.