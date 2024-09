Von Martin Bernstein

Am Ende nimmt Benjamin T. der Rednerin das Mikrofon ab. Für viele ein Eklat beim „Friedensfestival“ am Sonntag auf dem Marienplatz. Doch als Colette Bornkamm-Rink, Stadträtin aus Aschersleben, sich unter großem Beifall immer weiter in rechte Tiraden gegen die Regierenden ergeht und ausruft: „Wir sind stolz, Deutsche zu sein“, wird das dem Sprecher von „München steht auf“ (MSA) dann doch zu heikel.