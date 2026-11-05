Eine Farm, die in der sengenden Hitze im Süden Malaysias zugrunde geht. Eine Gesellschaft, gebeutelt durch unzählige Krisen. Ein sechzehnjähriger Junge, der sich in den Sohn des Farmverwalters verliebt. Das ist die Geschichte in Tash Aws Coming-of-Age-Roman „Der Süden“ (Luchterhand). Darin geht es nicht nur um Jay und Chuan, die ihre Zuneigung füreinander entdecken. Es geht um Lebensentwürfe, die zwischen individueller Selbstbestimmung und familiärer Pflicht zerreißen.

Der malaysische, vorwiegend in der Provence lebende Schriftsteller Tash Aw, dessen Roman für den Booker Prize nominiert war, ist bei der Auftaktveranstaltung des „Queeren Literaturfestivals München“ zu erleben. Sein fünfter Roman „Der Süden“ überzeugt mit feinfühligen Schilderungen der malaysischen Gesellschaft und der Beziehungen der Figuren. In die Liebesgeschichte der beiden Jugendlichen werden immer wieder wechselnde Perspektiven ihrer Familienmitglieder eingeflochten, die ihrerseits eigene Konflikte ausfechten – in einem Land, das sich Ende der Neunzigerjahre überhaupt im Umbruch befindet.

Nicht nur dieses Buch zeigt, dass queere Literatur alles andere als eindimensional ist. Vom 7. bis 10. November will das Queere Literaturfestival im Gasteig HP 8 diese Vielfalt mit zahlreichen Veranstaltungen feiern. Das Programm umfasst ein Potpourri aus Lesungen, Gesprächen, partizipativen Veranstaltungen und Schreibworkshops. Gleichzeitig will das sechsköpfige ehrenamtliche Kurationsteam um Fabienne Imlinger einen Raum für Begegnung, Austausch und gemeinsames Nachdenken schaffen: „Es entsteht immer ein ganz eigener Vibe bei einem solchen Festival“, erzählt sie begeistert, „es sind nicht einfach nur alleinstehende Lesungen.“

Im Zentrum stehen literarische Werke, die sich heteronormativen und binären Zuordnungen entziehen. Es geht immer um das Leben und Erleben von Personen aus dem queeren Spektrum, also von Menschen, die sich nicht in das klassische Schema von „Mann und Frau“ einordnen lassen. Zusätzlich setzt das Team jedes Jahr besondere Fragestellungen, an denen sich die ausgewählten Bücher orientieren. In diesem Jahr ist das – neben postkolonial-queeren Perspektiven, vertreten durch den malaysischen Schriftsteller Tash Aw – besonders die Frage nach Gewalterfahrungen.

Der Text „King Cobra“ von Muri Darida, der in diesem Jahr den Robert-Walser-Preis gewann, beschäftigt sich beispielsweise mit dem gesellschaftlichen Rechtsruck, der die Rechte queerer Menschen infrage stellt. Seine Hauptfigur Lazi macht sich auf den Weg in ein ungarisches Dorf, auf der Suche nach dem Gewehr des Großvaters András, der während des Ungarnaufstandes 1956 nach Argentinien fliehen wollte – und somit auf der Suche nach dem Ursprung der Gewalt in der Familiengeschichte.

Zudem geht es immer wieder um queere Ikonen. Diese müssen, wie in Kuku Schrapnells Essaybuch „Gender Punks“, allerdings keine perfekten Vorbilder sein. Sein Buch folgt den Lebenswegen trans- und intergeschlechtlicher Personen vom 17. bis ins 20. Jahrhundert. Es gehe darin darum zu zeigen, wie queeres Leben trotz der Widerstände in restriktiven Zeiten gelingen kann, erklärt Fabienne Imlinger.

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Ein besonderes Highlight soll eine Stationenlesung mit Marlon Brandt sein. Sie ist kostenlos und für alle zugänglich, die sich in der Stadtbibliothek befinden. „Uns ist bewusst, dass sich nicht jeder den Eintritt zum Festival leisten kann“, so die Organisatorin, „deshalb bieten wir in der Stadtbibliothek ein Format an, bei dem Menschen auf niederschwelliger Ebene mit queerer Literatur in Kontakt kommen können.“ In seinem Buch „Und jetzt queer!“ greift Marlon Brandt genau diese Themen auf: Welche Bücher zum Thema befinden sich in den Bibliotheken? Wie können Berührungsängste mit queerer Literatur abgebaut werden?

Wer selbst tätig werden will, ist beim Schreibworkshop „Rage Writing“ von Sophia Merwald richtig. Besucherinnen und Besucher sollen dabei lernen, wie sie ihre Wut als kreativen Motor nutzen, ohne dabei von ihren Emotionen überwältigt zu werden. Die Münchner Autorin hilft dabei, die Geschichten, die sich hinter der Wut verbergen, kreativ zu verarbeiten. Zugleich bildet die Autorin mit einer Lesung aus ihrem Debütroman den Abschluss des Festivals. Ihr Roman „Sperrgut“ erzählt anhand der „Lusthansa“, eines scheinbar verlassenen Frauenhauses, eine Geschichte von Zärtlichkeit und Bedrohung der queeren Gemeinschaft.

Queeres Literaturfestival München, Samstag, 7. November, bis Dienstag, 10. November, Gasteig HP 8, weitere Infos sowie Tickets unter queerliteratur.de.