Dieses Buch wird bleiben: Hans Pleschinskis Roman „Bildnis eines Unsichtbaren“ ist ein bewegendes Dokument queeren Lebens von den Siebzigern bis zu den verheerenden Aids-Zeiten der Achtziger- und Neunzigerjahre. Soeben hat C.H. Beck den 2002 bei Hanser erschienenen Roman aus Anlass des 70. Geburtstags des Schriftstellers neu herausgebracht. Ein Gespräch im Café Sax im Münchner Glockenbachviertel.