Der "Integrative Maibaum", wie er offiziell heißt, wird am Sonntag neu am Karl-Heinrich-Ulrichs-Platz aufgestellt.

Von Julian Raff

Maibaumklau ist in Bayern ein zuweilen rabiater Brauch, auf keinen Fall aber ein justiziables Delikt. Während also landauf, landab die Burschenvereine versuchen, einander die Stämme abzuluchsen, steht am Glockenbach die Frage, wem der Baum gehört, im Zentrum eines Konflikts, den ein paar Fässer Freibier nicht beilegen können - scharenweise hinzu gezogene Juristen allerdings auch nicht. Es geht weder um eine nächtliche Baumentführung, noch um den bürgerlich-rechtlichen Eigentumsbegriff, sondern um die Authentizität queerer Kultur und das Miteinander im Viertel. Vielleicht geht es aber auch (oder nur?) um eine persönliche, undurchsichtige Fehde zweier einst befreundeter Veranstalter. So oder so soll am Sonntag von 11 Uhr an ein neuer Baum aufgestellt werden - mit Straßenfest, DJ und allem drum und dran.

Der Streit zwischen dem aktuellen Maifest-Ausrichter Michael Baumgartner und seinem Vorgänger Robert Maier-Kares könnte, falls es den noch bräuchte, einen Beweis liefern, dass es im bunten Soziotop des Glockenbachviertels halt genauso zugehen kann wie überall. Die meisten Isarvorstädter sähen entsprechend entspannt zu, würde nicht auch um das ideelle Vermächtnis ihres 2018 verstorbenen, schmerzlich vermissten "Stadtteilbürgermeisters" Alexander Miklosy gestritten. Der langjährige Bezirksausschuss-Vorsitzende hatte 2008 den Maibaum am Karl-Heinrich-Ulrichs-Platz politisch gestiftet, bevor ihn Dietmar Holzapfel, Wirt der "Deutschen Eiche", aus dem Wald holen und herrichten konnte.

Der Standort war nicht zufällig gewählt, hatte doch die Stadt den abseits der Ausgeh- und Feiermeilen gelegenen Platz erst zehn Jahre zuvor nach einem frühen Pionier der Homosexuellen-Bewegung benannt. Um den "Integrationsbaum", wie er offiziell hieß, sowie ums dazugehörige Fest kümmerte sich Holzapfel bis 2011. Als eingetragener Veranstalter trat dabei das im Viertel verankerte "Schwule Kommunikations- und Kulturzentrum" auf, kurz Sub - schließlich konnte Holzapfel als Privatmann kein Baumfundament im Straßenraum beantragen, auch wenn er es mit 6000 Euro finanziert hatte.

Im Jahr 2011 übergab der Gastronom dann an Robert Maier-Kares, im Viertel bekannt durch sein Eiscafé in der Pestalozzistraße und den Weihnachtsmarkt "Pink Christmas". Fünf Jahre später, 2016 überließ dieser die Regie Baumgartner. Der wiederum brachte, hauptberuflich im Fleischfachhandel tätig, zwar als Veranstalter die nötige Vernetzung und Erfahrung mit, aber, wie Maier-Kares ihm bis heute vorwirft, nicht das Gespür für den Geist der queeren Szene in Miklosys Sinn. Dessen Erbe sieht Maier-Kares gar "mit Füßen getreten".

Der frühere und der neue Veranstalter stritten vor Gericht

Travestie-Acts und ähnliche Programmpunkte beim Fest seien vielleicht noch Geschmackssache, so Maier-Kares. Wirklich an der Lokaltradition vergangen habe sich Baumgartner aber, indem er den neuen Maibaum als "Rosa Stangerl" vermarktete. Mit der Bezeichnung fremdelt auch Holzapfel ebenso wie der LGBTQ-aktive Grünen-Stadtrat Beppo Brem, Sub-Geschäftsführer Kai Kundrath und andere im Viertel. Dass der Name Klischees und beim Maibaum ohnehin überstrapazierte anatomische Anklänge bedient, ist offenbar nicht das Hauptproblem. Vielmehr reduziere er das Fest auf eine reine Schwulengaudi und lade andere aus, was Miklosy mit seinem Eintreten für einen "Integrationsbaum" gerade nicht gewollt habe, so die Kritik. Genüsslich erinnert Baumgartner demgegenüber daran, dass Maier-Kares das ungeliebte Wort in einer offiziellen Ankündigung von 2015 selbst gebraucht hatte, wenn auch unter Berufung auf den lokalen Volksmund.

Die Namenssache ragt als Gewächs heraus aus einem undurchdringlichen Gestrüpp von Vorwürfen und Mutmaßungen, mit dem sich die Kontrahenten im Gespräch mit der SZ gegenseitig überziehen - von Wuchergebühren über laxe Zahlungsmoral bis hin zu Persönlichem. Die beiden, wie Holzapfel zusammenfasst, "Hitzköpfe" landeten jedenfalls vor dem Amtsgericht, wo es formal zunächst um die vertraglich zugesicherte Überlassung eines Standls an Maier-Kares ging, eigentlich aber um dessen Begehren, Baumgartner solle Fest und Maibaum ans Sub zurückgeben.

Detailansicht öffnen Der alte Maibaum wurde bereits im Sommer vor zwei Jahren entfernt. (Foto: Florian Peljak)

Stattdessen hatte er den Baum schließlich im August 2020 überraschend abmontieren lassen - wie er heute sagt, um ihn für den Fall einer gerichtlichen Niederlage nicht dem Gegner zu überlassen. Im Dezember 2020 folgte schließlich ein beidseitig akzeptierter Erledigungsbeschluss, den Baumgartner auf seiner Website als juristischen Sieg auswies. Maier-Kares' erfolgloser Antrag auf einstweilige Verfügung zwecks Unterlassung setzte im Januar 2021 den vorläufigen juristischen Schlusspunkt.

Fest steht, dass Baumgartner - ein weiterer Vorwurf - das diesjährige Fest am kommenden Sonntag mit Ausnahme einer lokalen Gin-Brennerei, erneut ohne die lokale Gastro-Szene aufzieht. Wie auch Holzapfel bestätigt, reißt sich diese aber auch nicht mehr um Standplätze - und sei es nur wegen des abgelegenen Festplatzes. Beim Publikum dürfte das Fest nach der Corona-Pause ebenso gut ankommen wie zuvor.

Rein technisch-organisatorisch hat man eigentlich auch im Bezirksausschuss (BA) nicht allzu viel daran auszusetzen, außer etwa, dass Baumgartner die Veranstaltung lange vor der offiziellen Genehmigung durch die Stadt bewerbe, was dieser wiederum als unvermeidbar und üblich bezeichnet. Stadtrat Brem sitzt für die Grünen auch im BA und erklärt im Sinne der Kollegen, dass das Sub als Maibaumpate und Festveranstalter trotzdem die "sichere Bank" wäre.

Von "persönlichen Fragezeichen", wie Baumgartners Versuch, seine Widersacher ohne Hausrecht vom öffentlichen Festplatz zu verweisen, wäre der BA jedenfalls "befreit" mit einem "institutionellen Veranstalter". Sub-Geschäftsführer Kundrath sieht sein Team dazu bereit und in der Lage, hält sich aber ansonsten aus dem Streit heraus. Den wiederum kommentiert Baumgartner in einem Satz, den wohl alle Beteiligten unterschreiben würden, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen: "Alexander Miklosy würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, was da hinten mit dem Maibaum läuft."