Die Luft in der Garderobe flirrt. Aufgeregtes Gemurmel wabert über die Schminktische. Letzte Locken werden gedreht, Ausschnitte geradegerückt, Wimpern noch einmal getuscht. Manuel ist noch nicht zufrieden. „Unten muss die Corsage noch enger“, weist er seine Helfer an. Reifrock, Sternen-Tüll, Perücke. „Wo ist der kleine Fächer? Ich muss nach oben!“
Dragqueens„Ich überlege mir schon, ob ich in jeder Ecke der Stadt auftreten möchte“
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Im Alltag heißen sie Matthias und Manuel – mit Kleid, Make-up und Perücke werden sie zu „Daphny Ryan“ und „Miss Sissi Sippi“. Über die Sichtbarkeit der Drag-Kultur und neidische Blicke auf München.
Von Irmengard Gnau, München
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