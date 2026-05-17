Die Luft in der Garderobe flirrt. Aufgeregtes Gemurmel wabert über die Schminktische. Letzte Locken werden gedreht, Ausschnitte geradegerückt, Wimpern noch einmal getuscht. Manuel ist noch nicht zufrieden. „Unten muss die Corsage noch enger“, weist er seine Helfer an. Reifrock, Sternen-Tüll, Perücke. „Wo ist der kleine Fächer? Ich muss nach oben!“