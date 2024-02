Von Michael Bremmer

Am Ende hätte es sogar beinahe mit einem Welterfolg geklappt. In der Netflix-Horror-Serie "Cabinet of Curiosities" von Regisseur Guillermo del Toro, immerhin Oscar-Preisträger, sollte "I Was Made For Loving You" zu hören sein. Der Kiss-Klassiker, oder vielmehr die Coverversion von "Queen of Japan", mit der das vermeintlich japanische Electro-Trash-Pop-Trio im Jahr 2000 München komplett an der Nase herumgeführt hatte. Heute, 24 Jahre und zwei Millionen Klicks bei Spotify später, erscheint wieder neue Musik dieser Band. Mehr oder weniger zufällig. Zumindest ohne großen Plan - so wie es immer war.