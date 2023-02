Model, Aktivistin und Musikerin: Queen Lizzy - hier beim Festival "Sound of Munich Now".

Sie ist eine Königin. Und in dieser Rolle muss man natürlich Leitfigur sein, eine Mentorin. Lise-Christine Kobla Mendama nennt sich Queen Lizzy. Sie ist Anfang 20, schwarz, Model, Aktivistin, Musikerin - und in allem, was sie macht, ein wahres Vorbild.

In München wurde man erstmals 2020 auf die junge Frau aufmerksam. 19 Jahre alt war sie damals - und sie sprach auf der Black-Lives-Matter-Demo vor 25 000 Menschen. Sie sprach über ihre eigenen Erfahrungen mit Rassismus in München. Sie klagte nicht nur an, sie gab auch Mut. "Für nichts auf der Welt", sagte sie damals auf dem Königsplatz, würde sie ihre Hautfarbe hergeben. Noch im gleichen Jahr veröffentlichte sie ihre Debütsingle "Black Rolemodel" - um was es geht? Um Queen Lizzy selbst: "Ich konnte meinen Traum verwirklichen, ein Vorbild zu sein, für schwarze Menschen", sagte sie damals der SZ.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Eine Vorbildfunktion ist wichtig, nicht nur im Kampf gegen Rassismus, sondern auch, um Frauen die Tür ins Musikgeschäft zu öffnen, gerade im Hip-Hop, der immer noch stark von Sexismus und Frauenfeindlichkeit geprägt ist. Selbstbewusstsein kann da nicht schaden: "Life's a game und ich mit vier Assen in den Händen, es geht los und sie werden meinen Namen kennen", rappt Queen Lizzy.

Hip-Hop-Open-Tracks mit Queen Lizzy, Do., 23. Feb., 21 Uhr, Bahnwärter Thiel, Tumblingerstraße 45, www.bahnwaerterthiel.de