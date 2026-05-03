Alle sind jetzt an ihren Tischen. Der Geräuschpegel sinkt. Mancher hat ein Bärchen als Glücksbringer vor sich stehen, einige tragen Kopfhörer, viele eine Art Nationaltrikot. Zwei Frauen betreten die Bühne, „welcome“. Eine zählt den ersten Countdown, „three, two, one“, dann rufen alle: „We love puzzle!“ Auf den Tischen liegen flache, blaue Pakete. Es wird leise, viele Menschen an den Tischen erheben sich, der nächste Countdown. Los! Jeder schüttet den Inhalt des Päckchens aus, 500 Puzzlestücke.
Puzzeln für ErwachseneDie faszinierende Kraft, aus 500 Bruchstücken ein großes Ganzes zusammenzusetzen
Lesezeit: 4 Min.
Hunderte Menschen aus der ganzen Welt kommen nach München, um sich zwei Tage lang im Puzzeln zu messen – und Tausende schauen am Livestream zu. Warum beschäftigt ein vermeintliches Kinderspielzeug Erwachsene so sehr?
Von Bernd Kastner
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