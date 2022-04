Von Julia Schriever

Wenn Irina Revina-Hofmann mit dem Auto unterwegs ist, fährt Wladimir Putin mit. Er liegt seitlich in ihrem Auto drin, den Kopf auf den Lüftungsschlitzen der Klimaanlage, sein Blick wie immer kühl. Es sieht so aus, als würde er zum Beifahrerfenster herausschauen. Oder als würde er beobachten, ob jemand was aus dem Handschuhfach holt. Aber man weiß ja nie, was in dem Mann vorgeht.